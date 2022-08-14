Hatay'da Emre Aydın coşkusu

EXPO 2021 Hatay Arsuz alanında sahne alan pop müziğin sevilen sanatçısı Emre Aydın, söylediği şarkılarla hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.HATAY (İGFA) - Hatay halkının eğlence ve sanat dolu günler geçirmesi adına EXPO alanlarında düzenlediği etkinliklere devam eden Hatay Büyükşehir Belediyesi, performansıyla göz dolduran ünlü sanatçı Emre Aydın’ı Arsuz EXPO meydan sahnesini dolduran hayranlarıyla buluşturdu.

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Aydın, 2 saate yakın süren konserde binlerce hayranlarıyla birlikte seslendirdiği şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

EXPO’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden ünlü sanatçı Aydın, EXPO’da büyük bir emek olduğunu ve emeği geçen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a ve EXPO’21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar’a teşekkür etti.

Sahneye çıkarak muhteşem performansından dolayı sanatçıyı tebrik eden CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ruhu dinlendiren şarkıları yorumlayarak dinleyenlere güzel anlar yaşatan başarılı sanatçı Emre Aydın’a çiçek hediye etti.