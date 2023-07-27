Hastane yöneticiliğinden oyunculuğa

Uzun yıllar sağlık sektöründe çalıştıktan sonra en sevdiği meslek olan oyunculuğu yapmaya karar veren Burak Güngör, oynadığı birçok dizi ve filmde başarısıyla gelecek vaad ediyor. Herkes Duysun'a konuşan oyuncu, oyunculuk kariyerine nasıl başladığını anlattı.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa Bülbülü, Yürek Çıkmazı, Başım Belada, Yeşil Vadinin Kızı, Tozlu Yaka, Ego ve son olarak Tv8'de yayınlanan Canım Annem Tv dizisinde ‘Gardiyan’ karakteriyle adından söz ettiren 39 yaşındaki Burak Güngör, emin adımlarla zirveye tırmanmaya devam ediyor.

Birçok film ve dizide görev alan oyuncu, oyunculuğa nasıl adım attığını Herkes Duysun'a anlattı.

Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu olduğunu söyleyen Burak Güngör, gönlünde her zaman oyuncuğun yattığını bu nedenle 10 yıllık hastane yöneticiliği mesleğini bırakıp, geçmişte de kısa süreli ilgilenmiş olduğu tiyatro ve oyunculuk hayalinin peşinde azim, fedakarlık ve disiplinle planlı olarak bu yola çıktığını ifade etti.

HASTANE YÖNETİCİLİĞİNDEN OYUNCULUĞA GEÇİŞ

İşte Burak Güngör'ün oyunculuğa geçiş hikayesi:

“39 yaşındayım, Yalovalıyım. Deprem sonrası Bursa'ta taşındım. Bursa'ya taşındıktan sonra özel bir hastanede yaklaşık 10 yıl yöneticilik görevinde bulundum, sonrasında hastane sektörü biraz stresli ve yorucu oluğu için ‘Hayata bir kere geliyoruz’ diye mesleği bıraktım eski çocukluk hayalim olan oyunculuğa yöneldim. Başta figüranlıkla kariyerime başladım ardından İstanbul'a giderek orada dolu dizgin bir çalışma hayatıyla çeşitli projelerde görev aldım. Dizi, sinema, reklam ve kliplerde de oynadım.”

Oyunculuk kariyerinde birçok dizide rol aldığını belirten Güngör, “Yürek Çıkmazı, Başım Belada, Yeşil Vadinin Kızı Tozlu Yaka, Ego ve Canım Annem dizilerinde devamlı olarak oyunculuklar yaptım” dedi.

Geçmişinde çalışmış olduğu hastaneden iletişim tecrübesi olduğuna değinen Güngör, “Ekipte çalışanlar genelde iyi niyetli insanlardı ve benim de sevdiğim bir meslek olduğu için herhangi bir heyecan yaşamadım. Tabii kamera önünde ufak bir heyecan oluyor ister istemez ama sonrasında ‘kayıt’ dendikten sonra heyecan bende sıfırlanıyor güzel bir çekim yapıyoruz. Çekimlere hazırlanıp gittiğim için repliklerde de bir sıkıntı yaşamıyorum. Disiplinli bir çalışma sistemim olduğu için bir sorun yaşamıyorum” sözlerini kullandı.

Yalova doğumlu olduğum için bir süre Yalova'da tiyatro eğitimi aldığını söyleyen Güngör, “Profesyonel bir tiyatro sergiledik onun harici Audition ve Kamera Önü Oyunculuğu eğitimlerim de mevcut. 1 yıldır yaptığım oyunculuk için 10 yıllık Hastane Yöneticiliği mesleğimi bırakıp, geçmişte de kısa süreli ilgilenmiş olduğum tiyatro ve oyunculuk hayalimin peşinde azim, fedakarlık ve disiplinle planlı olarak bu yola çıktım.” ifadelerine yer verdi.