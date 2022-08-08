Harbiye'nin en son 'Yıldız'ı

Tüm biletleri tükenen 10 günlük konser maratonunun kapanışını Yıldız Tilbe gerçekleştirdi. Jolly Joker’in sahnesiyle bütünleşen isimlerle yıldız geçidi yaşanan Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde Jolly Joker 46.254 müzikseveri ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - 2008 yılında İstanbul’da müzikal yolculuğuna başlayan canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker, geçen 13 yıl içinde kültür alanlarını genişleterek 10 şehirde 19 farklı mekanla büyük bir aileye dönüştü. Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan Türkiye’nin en yaygın canlı müzik mekanı Jolly Joker Genel Müdürü Can Aydoğdu, “ Jolly Joker’in misyonlarından biri de farklı müzik tarzlarını tek çatıda toplamak ve müziği, eğlenceyi herkes için erişilebilir kılmak.” dedi.

Aydoğdu “ Bu yaz tarihimizde ilk kez kendi sınırlarımızın dışına çıkarak, Jolly Joker ile bütünleşen sanatçılarımızla şehrin en değerli açık hava sahnesi olan Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde müzikseverle buluştuk. Her konserimizin biletlerinin tükenmesi Jolly Joker markasına olan güvenin de bir göstergesi. Farklı türlerin popüler isimlerine çatımız altında yer vermeye devam edeceğimiz gibi Harbiye konserimiz bir sonraki projelerimizin de fragmanı niteliğinde oldu. Bizimle olan tüm müzikseverlere ve sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.