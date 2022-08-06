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Harbiye'de Levent Yüksel coşkusu

MAGAZİN 06.08.2022, 11:30
Harbiye'de Levent Yüksel coşkusu

Türk müziğinin en sevilen isimlerinden Levent Yüksel biletleri tükenen Jolly Joker Harbiye Yaz Konserleri’nde sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - “Med Cezir“, “Sultanım”, “Tuana” Zalim” gibi klasik şarıkılarının yanı sıra Sezen Aksu’dan “Haydi Gel Benimle Ol”,  “ İkinci Bahar” şarkılarını ilk kez Harbiye’de seslendirdi. Levent Yüksel ”benim adıma ilk şarkı yazan kişi Sezen Aksu’dur” diyerek onun kendisi için   yazdığı “Hayat Bazen Zor” şarkısını da söyledi.

Harbiye'yi tamaman dolduran müzikseverlerin her şarkıya eşlik ettiği gece, bu  yazın unutulmaz konserleri arasına girdi. 

Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan Türkiye’nin en yaygın canlı müzik mekanı  Jolly Joker,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu’daki konser maratonunu 6 Ağustos akşamı biletleri şimdiden tükenen Yıldız Tilbe ile sonlandıracak.

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