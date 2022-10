Hanımlar dikkat! Beş çayı CRR’de

Cemal Reşit Rey Konser Salonu yeni sezon repertuarını açıkladı. CRR, ücretsiz olarak gerçekleşecek Beş Çayı Konserleriyle her çarşamba müzikseverleri bir araya getirecek.İSTANBUL (İGFA) - İBB Kültür Daire Başkanı Figen Ayhan Karakelle ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan yeni sezonla ilgili bilgileri basınla paylaştı. CRR, ücretsiz olarak gerçekleşecek Beş Çayı Konserleriyle her çarşamba müzikseverleri bir araya getirecek. Yeni oluşturulan felsefe sohbetleriyle müziğin derinliklerine inilecek. Bu yıl 65 konser ve her biri Grammy Ödüllü birbirinden değerli sanatçılar sahnede yer alacak. Açılış konserinde Viyolonsel Sanatçısı Berlin Filormani Orkestrası’nın önemli isimlerinden Alban Gerhardt sahne aldı. Konser, yakın zamanda vefat eden Onur Şener ve CRR Ustalık Sınıfı öğrencilerinden Ayça Gökdeniz için saygı duruşuyla başladı.

CRRFUAYE’DE YENİ SEZON: BEŞ ÇAYI KONSERLERİ VE MÜZİĞİN FELSEFESİ

Ücretsiz olarak gerçekleşen konserler her çarşamba saat 17.00 ‘de gerçekleşecek. Farklı nedenlerle akşam konserlerine katılamayanlar için Beş Çayı Konserleri alternatif oluşturacak. Her hafta farklı bir müzik dalının konseriyle Beş Çayı Konserleri müzikseverlerle buluşacak. Prof. Dr. Mehmet Yusuf Örnek öncülüğünde felsefe ve müziği bir araya getiren dinletili sunum gerçekleştirilecek. Wagner ve Nietzsche, Hiedegger ve Mozart gibi isimler üzerine çalışmalar yer alacak

CRR FUAYE’DE YENİ SERGİ: YEDİTEPE İSTANBUL

CRR fuaye, ünlü ressam ve akademisyen Refik Aziz’in “Yeditepe İstanbul” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan resim ekolünden gelen ve İstanbul’a olan hayranlığından dolayı 1992’de kente yerleşen ressam Aziz’in müzeleri zenginleştiren 150’yi aşkın tablosu şimdi de CRRfuaye’de ve 10 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.