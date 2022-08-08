Hande Yener'den İzmir Aliağa'da muhteşem performans

İzmir'de Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen ‘Aliağa Sanat Günleri’nin 6. Haftasında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener, şarkılarıyla sevenlerini coştururken sahne performansıyla da izleyenleri kendine hayran bıraktı.İZMİR (İGFA) - Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda ‘Aykut Enişte 2’ filmiyle başlayan 6.Hafta da Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Elif’in Düşleri’ isimli animasyon gösterim çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Helvacı Meydanda sinemaseverlerle buluşan ‘Ailecek Şaşkınız’ isimli komedi filmi ise büyükten küçüğe ilgi gördü.

‘Aliağa Sanat Günleri’nde 6.Hafta Türk Tiyatrosu’nun ve sinemasının sevilen isimleri Melis Birkan ve Caner Cindoruk’un birlikte rol aldığı ‘Yeni Bir Şarkı’ isimli tiyatro oyunu ile devam etti. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda yoğun ilgi gören tek perdelik oyunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tiyatroseverlerle birlikte izledi. Birkan ve Cindoruk’un performansları oyun sonunda ayakta alkışlanırken Başkan Serkan Acar, Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı ünlü sanatçılara teşekkür etti.

‘Aliağa Sanat Günleri’nin 6.Haftası, şarkılarıyla olduğu kadar imajıyla da adından sıkça söz ettiren Hande Yener’in muhteşem konseriyle final yaptı.

Yaz Konserleri kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sevenlerinin karşısına çıkan sanatçıyı dinlemek için konser alanına binlerce müziksever akın etti. Kostümüyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan sanatçı sahneye profesyonel dansçılar eşliğinde çıktı. Sevilen sanatçı şarkılarıyla, sekiz kişilik dans ekibi ise koreografileriyle izleyenleri hayran bıraktı.

Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ‘Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı Hande Yener’e teşekkür ederek Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan tarihi helvacı kilimi hediye etti.