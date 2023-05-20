Hande Erçel'in Cannes heyecanı

Hande Erçel 22 Mayıs’ta Magnum’un Cannes’da gerçekleştireceği etkinliğe Türkiye onur konuğu olarak katılacakİSTANBUL (İGFA) - Müziğin gücüyle dünyanın dört bir yanındaki haz tutkunlarını bir araya getiren Magnum, her yıl merakla beklenen yaz şarkısı için TikTok yıldızı JVKE ile bir iş birliğine imza attı. Magnum, TikTok'un en büyük yıldızlarından JVKE ile evrenin en büyük yıldızı Güneş’i, yeni yaz lezzetleri Sunlover ve Starchaser’ı kutlamak için bir araya getirdi. Dünya çapında ünlü şarkıcı, söz yazarı ve TikTok fenomeni JVKE, hit parçası Golden Hour’u, NASA katkılarıyla elde edilen Güneş’in çıkardığı gerçek sesleri kullanarak yeniden düzenledi ve yorumladı.

NASA’dan alınan veriler kullanılarak yeniden tasarlanan parça, veri sonifikasyonu süreciyle gerçek anlamda dünyanın sınırlarını aşan bir ses deneyimi sunuyor. Magnum ve JVKE, NASA'nın ses kütüphanesindeki ham verileri sese dönüştürmek için NASA ile birlikte çalışmış bilim adamı Dr. Robert Alexander ile iş birliği yaptı.

Hande Erçel 22 Mayıs’ta Magnum’un Cannes’da gerçekleştireceği etkinliğe Türkiye onur konuğu olarak katılacak ve JVKE’nin seslendireceği Golden Hour’un yeni versiyonunu ilk kez dinleyenler arasında yer alacak.