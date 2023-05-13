Son Dakika
Hande Erçel Cannes yolcusu
MAGAZİN 13.05.2023, 15:20
Hande Erçel, 76. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.İSTANBUL (İGFA) - Hande Erçel, 76. Uluslararası Cannes Film Festivali çerçevesinde 22 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinliğe, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katılacak.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek kırmızı halı seremonisi ve partide yer alacak.
Hazsız geçen tek bir günün bile kayıp olduğuna inanan Magnum, La Croissette’de gerçekleşecek parti ile haz tutkunlarına ilham verecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|73
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Trabzonspor
|31
|48
|8. Konyaspor
|32
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
|13. Ankaragücü
|31
|35
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|36
|57
|7. Aston Villa
|36
|57
|8. Brighton
|33
|55
|9. Fulham
|36
|51
|10. Brentford
|35
|50
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|35
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|35
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|33
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Rayo Vallecano
|33
|46
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|34
|36
|15. Cadiz
|34
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16
Röportaj & Söyleşi Tümü