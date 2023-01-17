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Hamsi Festivali'nde Oğuzhan Koç rüzgarı
MAGAZİN 17.01.2023, 09:39
Rize'de unutulmaz bir konser veren ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, konser sonrası ekibiyle birlikte hamsi ziyafetine katıldı.RİZE (İGFA)- Rize Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Hamsi Festivali kapsamında Rize sahilinde kurulan dev sahnede konser veren Oğuzhan Koç, şarkıları ve enerjisiyle Karadenizlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
ÖNCE KONSER SONRA HAMSİ YEDİ...
Konser sonrasında tüm ekip arkadaşlarıyla mangalda pişirilen hamsileri yiyen Oğuzhan Koç, "Memleketimin her yeri cennet. Sadece İstanbul değil ülkemin her yerinde konser vermek, o yöreyi, yemeklerini yakından tanımak çok büyük zenginlik. Rizelilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. En kısa sürede tekrar geleceğim" dedi.
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