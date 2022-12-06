Hamarat sanatçı Çevik, rakiplerinin helvasını kavurdu!

Haftanın 7 günü sahneye çıkan ünlü sanatçı Mehmet Çevik, evde mutfağa girerek stres atıyor. En çok tatlı yapmayı seven Mehmet Çevik, un helvası kavurarak rakiplerine esprili bir gönderme yaptı.BURSA (İGFA) - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, yoğun konser programının yorgunluğunu Bursa Bademli’deki evinin mutfağına girerek atıyor.

En çok tatlı yapmayı seven Çevik, uzmanı olduğu un helvasını yaparken rakiplerine imalı bir göndermede bulundu.

Yakın çevresinin kendisinin yaptığı un helvasına bayıldığını belirten Çevik, “Ne zaman bu tatlıyı yapsam yanımdakiler ‘Bu sefer kimin helvasını kavurdun?’ diye soruyorlar. Elbette öyle bir niyetle yapmıyorum ama yıllardır benimle uğraşıp yoluma taş koymak isteyenlerin hep helvası yendi...” diyerek iddialı konuştu.

YEMEK YAPMAYI SEVİYORUM

Dostlarını ağırlayıp onlar için yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen Mehmet Çevik, evinde hemen hergün bir kaç tur konuk ağırlıyor. Yıllardır insan biriktirdiğini dile getiren ünlü sanatçı, “Beni yakından tanıyanlar bilir ki benim evimin kapısı dostlarıma hep açıktır. Öyle zamanlar oluyor ki bazen bir günde 4-5 tur misafir evime girip çıkar. Ben de her seferinde onlar için mutfağa girmekten gocunmam. İnsanın sevildiğini gerçekten hissetmesi paha biçilmez bir duygu...” ifadelerini kullandı.