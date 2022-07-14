Halk ozanı Şekip Şahadoğru Çorum’da anıldı

Çorum Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Çorum’un yetiştirdiği büyük halk ozanlarından Şekip Şahadoğru’yu ölümünün 27. Yılında düzenlediği programla andı.

ÇORUM (İGFA) – İsminin yaşatıldığı semt parkında düzenlenen anma programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Şekip Şahadoğru’nun eşi İsmihan Şahadoğru, çocukları Türkan Örten Şahadoğru, Seyit Ali Şahadoğru ve çok sayıda seveni katıldı.

Aşıklık geleneğinin Çorum’da önemli bir yere sahip olduğunu ve Çorum’un çok sayıda aşık yetiştirmiş bir il olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Anadolu da aşıklık geleneği o kadar önemli o kadar kıymetli ki bu anlamda ilimiz bunun membası konumundadır. İlimizle gurur duyuyoruz. Bizim tarihimizi, geleneğimizi, geçmişimizi geleceğe taşıyan en gür ses aşıkların sesidir, Şekip Şahadoğru’nun nefesidir. Çünkü aşıkların sesinde rahmet var, aşıkların sesinde merhamet var. Aşıkların sesinde aşk var, muhabbet var, bizi biz yapan değerlerin hepsi onların beyitlerinde onların mısralarında var” diye konuştu.

ŞekipŞahadoğru’nun çocukları Türkan Örten Şahadoğruve Seyit Ali Şahadoğru ise yaptıkları konuşmada, böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinin ailesi adına onur ve gurur verici olduğunu ifade ederek, “Babamızın vefatının 27. yıl dönümünde anılıyor olmasında ve bu programın Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor olmasında büyük emeği olan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programda ŞekipŞahadoğru’nun birbirinden güzel türkülerini yeğeni Tülay Örten Yıldız seslendirdi.