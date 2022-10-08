Halil İstemi Pop Müziğine yeni taze kan olacak!

Halil İstemi geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada " Müzik sektörü haricinde Otomotiv sektöründe iş adamı olduğunu müşterisi Opirus Müzik sahibi Onur Aşar sayesinde müzik dünyasına adımıni attığını müzik kariyerinde basamakları tek tek çıkarak iyi yerlere gelmek istediğini ve müzik listelerinin vazgeçilmezlerinden birisi olmak istediğini belirtti".

Onur Aşar ile ortak çalışmaları olan “Dilimde Anılar” isimli tekli çalışması Müzikplay etiketiyle yayınlanarak tüm müzik severlerle buluştu.