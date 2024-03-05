Hakan iddialı dönüyor

Pop müziğin genç, yetenekli ve üretken ismi Hakan Adanur, uzun süren sessizliğini yeni şarkısı 'Kaç Vesait’ ile bozmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Son albümü 'Tilki Misali'nin ardından uzun süren suskunluğunu yine sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kaç Vesait’ ile sonlandıran Hakan Adanur, yeni şarkısını dinleyicisiyle buluşturmak için gün sayıyor. Yaklaşan baharın enerjisine uygun hareketli şarkısıyla sevenlerini dans ettirecek olan Adanur, "Şarkımızını stüdya aşamasının sonuna geldik. Dinleyen herkesin çok beğendiği enerjik, kıpır kıpır bir şarkı oldu. Umarım dinleyen herkes bu enerjiyi alır" dedi. Hakan Adanur imzalı 'Kaç Vesait’; önümüzdeki günlerde tüm dijital platformlarda yayında olacak.