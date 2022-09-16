Hadise'nin ayrılığına astrolojik yorum

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açtı. İzmirli astrolog Tuğba Deva Orhunbilge, Merkür Retro’dan etkilenen Hadise’nin evliliğini astrolojik olarak yorumladı.İZMİR (İGFA) - Ünlü şarkıcı Hadise nisan ayında Mehmet Dinçerler ile evlenmişti. Mehmet Dinçerler'in alyansının olmaması ve Hadise'nin konserde şarkısını seslendirirken ağlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

Evliliklerindeki kriz yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen çiftten kötü haber geldi. Hadise, kısa süren evliliğini bitirmek için harekete geçti. Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açtı.

Hadise, Mehmet Dinçerler’le olan fotoğraflarını da sosyal medyadan kaldırdı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Hadise, ''Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Astrolog Tuğba Deva Orhunbilge, “Merkür retrosu olumlu bakma çabamıza rağmen tabi ki hayatlarımızda farkındalıklar oluşturacak. Durumu kabul ederken kişilerin gerginliklerine göre Mars’ta görevini yapıyor. Ancak Hadise konusuna geldiğimizde Güneş ve yükselen Terazi burcu olan Hadise, özgürleşme ve nefes alma isteği ile Merkür retronun 7 derecede 12. evdeki Terazi Venüs’ünün üzerinden geçmesiyle bu boşanma mevzusu patlak verdi. Peki bu süreç nasıl devam eder? Biraz çetrefilli konular söz konusu olabilir. Uzama, erteleme yada değişkenlik söz konusu olabilir. Olacak olan her ne ise ikisininde hayrına olacaktır. Farkındalık zamanı diyebiliriz” şeklinde yorumladı.