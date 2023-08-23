Güzeller 'Miss Truva'da podyumda boy gösterdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesind 10 yıldır yapılamayan güzellik yarışması toprakların efsanesini yeniden hayata geçirdi. 27. İDA Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 'Miss Truva Güzellik Yarışması' gerçekleştirildi.ÇANAKKALE (İGFA) - Yarışmanın finalistleri, uzun süren yoğun hazırlık sürecinin ardından sahne alarak birbirleriyle kıyasıya yarıştılar.

Bayramiç Yıldırım Akbulut Meydanı'nda 3 bin kişinin izlediği Miss Truva Ulusal güzellik yarışmasında, Joker Ajans’ın koreografisini yaptığı, Tuğba Ulusan ve Gira’nın tasarladıkları elbiseler ile podyumda boy gösteren modeller, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Yarışmanın sunuculuğunu ünlü manken Tuğba Özay üstlendi.

Gecenin en güzeli ise Ankara’lı İlayda Güvenç oldu. Miss Truva Güzellik Yarışmasında Nabia Jagne ikinciliği alırken, üçüncülüğe ise Çanakkale’li güzel Bilge Gündüz layık görüldü.

Gecenin sonunda Belediye Başkanı Mert Uygun Altın Elma’yı İlayda Güvenç’e takdim etti.

Programın sonrasında Tuğba Özay söylediği şarkılar ile geceye büyük renk kattı.

Hatırlanacağı gibi, dünyanın ilk güzellik yarışması, Bayramiç'te, İda Dağı'nda yapılmıştı. Bu özel etkinlik, antik mitolojinin büyülü hikâyelerini günümüzde tekrar canlandırarak güzellik ve zarafetin öne çıktığı bir platform sundu.