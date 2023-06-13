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Güzel oyuncu renklerle diyette!

MAGAZİN 13.06.2023, 14:59
Güzel oyuncu renklerle diyette!

Oyunculuk yanında görselliğin ön planda olduğu güzel model ve sunucu Didem Aksu, fiziğini renklerle koruduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) -Güzel model, sunucu ve oyuncu Didem Aksu, televizyon ekranlarının efsane dizi filmi Avrupa Yakasında rol aldıktan sonra şöhret basamaklarını da hızla tırmandı.

Oyunculuk yanında görselliğin ön planda olduğu modellik ve sunuculuk işleri adına fiziğini nasıl koruduğunu anlatan Didem Aksu, şaşkınlık yarattı.

Formunu renklerle koruduğunu dile getiren Didem Aksu, Renkler iştahımızı nasıl etkiliyor hiç düşündünüz mü? Ya da fark ettiniz mi restoranlarda, kafelerde hangi renkler ağırlıklı kullanılmış? Hangilerinde daha çok yiyip içtiniz mi mesela? Yapılan çalışmalar renklerin iştahımız, tükettiğimiz besinlerin porsiyonları ve yemek tercihleri üzerinde etkili olduğunu göstermiş ifadesinde bulundu. Didem Aksu diyet döneminde renklerin etkilerini de Kırmızı, kişilerde açlık hissini arttırırken aynı zamanda heyecan ve düşünmeden hareket etme gibi özellikleri uyarır. Bu da sizin düşünmeden daha çok tüketmenize neden olabilir. Enerji ve heyecan rengi olan turuncu kırmızı gibi açlığı tetikler. Canlı ve enerjik bir renk olmasına karşın rahatlatıcı bir etkisi de vardır. Yani kişilerin rahat ve aç hissetmesini sağlar. Sarı İştahı uyarır. Kişilerin yedikleri şeylerden çok konuştuğu şeylere odaklanmasını sağlar. Ayrıca sarı renk serotonin hormonu salgılanmasını destekler. Böylece daha mutlu hissetmesini sağlar. Kişiler daha mutlu ve pozitif oldukları zamanlarda savurgan bir tavır sergileyerek tüketimi arttırabilirler. Toprak tonlarının sakinleştirici etkisi vardır, iştahı baskılamaz. Mavi rengin ise diyetin kahramanı olduğunu vurgulayan Didem Aksu, İştah baskılayıcıdır. Eğer daha az yemek istiyorsanız mavi renk tabaklarda yemeyi tercih edebilirsiniz ve mavi giydiğinizde yemek daha az aklınıza gelecek iddiasında bulundu. Sevilen isim Didem Aksu “Renklerin dünyasını keşfettim ve birçok alanda kullanıyorum. Zayıflamak ve formumu korumak içinde renklerden faydalanıyorum” diye konuştu.

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