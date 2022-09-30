Güzel oyuncu Ayşenur İnam, işinde 'emir eri'!

Yaşamını Almanya’da sürdüren güzel oyuncu Ayşenur İnam, yeni filmi için ülkesine dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı yapımcı Yalçın Çoban’ın çekimlerine başlayacağı sinema filminde oynaması için anlaştığı başarılı oyuncu Ayşenur İnam çalışmalara başladı.

Başarılı oyuncu Ayşenur İnam, tüm eğitimini Almanya’da aldığını ve o disiplinle yetiştiğini belirterek, "Erkek deyimiyle işimde 'emir eri' gibiyim. İşime önem verir, üzerime düşeni oyuncu olarak yaparım. Yapımcı ve yönetmenim benim komutanlarım gibi görür, işimde başarı için gereken neyse yaparım” diye konuştu.

Usta yapımcı Yalçın Çoban, Ayşenur İnam ile çalışmaktan memnun olduklarını belirterek, birlikte çekecekleri ikinci filmi olduklarını ve kısa süre sonra karaborsa isimler arasına gireceğine inancının tam olduğunu söyledi.