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Güzel manken Lübnan'da Dünya ikincisi seçildi
MAGAZİN 25.11.2022, 09:06
Türk manken Karaca Asya Kayalar Dünya ikincisi oldu.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - Türk manken Karaca Asya Kayalar, Lübnan'da yapılan Miss Ambassador Of Peace And Beauty 2022 Güzellik Yarışmasında 2nd runner up (Dünya 2. Güzeli ) ve best smile (en güzel gülen) seçildi.
Güzel manken Kayalar, "Ülkemi temsil edip başardım, çok mutluyum" dedi.
Ünlü model, yakında televizyon dizisi ve show programında da yer alacağını belirtti.
Bir yarışma programından ayrıca 250 bin lira ödül kazanan Karaca Asya Kayalar'ın katıldığı uluslarası akredite yarışması, 5 yıldır yapılıyor ve dünya çapında kabul görüyor.
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