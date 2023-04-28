Güneş 'Yolum Açık' dedi ve 16. yüzyıla ışınlandı!

Urban-Pop’un Türkiye’de akla gelen ilk ismi olan Güneş, merakla beklenen yeni şarkısı “Yolum Açık”ı dinleyicilerle paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Güneş, “Yolum Açık” ile müzikal yolculuğunda prodüksiyon niteliği, özgün yorumu ve yenilikçi bakış açısıyla büyürken dinleyici kitlesini her geçen gün genişletiyor.

Güneş, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısının Barok tarzındaki klibi için Berlin’de dans dersleri alırken, kostümlerini de Milano’da tasarlandı.

Berlin'de 16. Yüzyıl’da inşa edilen Charlottenburg Sarayı’nın Orangerie salonunda, ‘saray daveti’ temasıyla çekilen klipte yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı. Hasan Kuyucu’nun yönettiği klipte yer alan geniş cast’ın kullandığı tüm kostüm ve peruklar da konuya ve dönem konseptine uygun olarak titizlikle hazırlandı.

Konsepti, anlatısı, sinematografisi, sanat unsurları, kostümleri ve mekânın büyüleyici ambiyansıyla fark yaratan klibin hikâyesi, sanatçının bir ay sonra çıkacak yeni şarkısının klibine bağlanacak.

Güneş'in şarkısı bugün itibariyle Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.