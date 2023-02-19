Güneş, 'Sesim Olsun Sesin' diyecek

Güneş, 12 Mart’ta merakla beklenen Volkswagen Arena konserini iptal ederken, konseri, 11 Mart’ta yerli ve yabancı sanatçıların katılımı ile sahne alacağı “S.O.S. - Sesim Olsun Sesin” başlıklı yardım konserine dönüştürdü.İSTANBUL (İGFA) - Son albümü “Atlantis” ile 2022’ye gerçek anlamda damga vuran Güneş, haberi sosyal medya hesabından vererek “12 Mart tarihinde gerçekleştirmeyi planladığım Volkswagen Arena konserimi yaşadığımız depremden kaynaklı yaralarımızı sarabilmek adına bağış konserine dönüştürüyoruz. ‘’Sesim Olsun Sesin’’ S.O.S. çağrısıyla, konserimizde yer almayı isteyen sanatçı dostlarımı ve sahne önünde destek olmak isteyen herkesi, 11 Mart tarihinde Volkswagen Arena’daki konserimize davet ediyorum” dedi.

Konserin hem mekanda, hem de sosyal mecralarda elde edeceği tüm gelirlerin AHBAP Derneği aracılığı ile depremzedelere bağışlanacağı kaydedildi

Konsere katılım sağlayamayanlar ise konseri M.O.B. Entertainment YouTube kanalından canlı olarak takip edebilecekler.

YouTube yayınında izleyenler bağış yapabilirken, bu yolla elde edilecek izlenme ve yardım gelirleri de bağışlara eklenecek..