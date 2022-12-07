Gülben konser şampiyonluğu yolunda

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, 2022 yılının aralıksız konserlerine devam ediyor. Ankara Günay'da sahneye çıkan Ergen, şarkıları ile konuklara unutulmaz anlar yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - İki saat sahnede birbirinde hit şarkılarını seslendiren Gülben Ergen, kendisini dinlemeye gelen konuklarıyla tek tek ilgilenip fotoğraf çektirdi. Sahnesinde sempatik hareketleriyle izleyenlerden tam not alan Gülben, geceye şovlarıyla damgasını vurdu.

Güzel sanatçı, Tolga Çam imzalı derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle hem göz hem kulağa hitap etti.

Gülben Ergen, 2022 olduğu gibi 2023'te de konser takviminin yoğun olduğunu ve hayranlarıyla birçok konserde buluşacağının müjdesini verdi.

Gülben Ergen, 2022’in son konser takviminin tarihlerini sosyal medyasından 9 Aralık İstanbul Nossa Costa, 23 Aralık Antalya’da Özel Bir Gece’de, 24 Aralık İstanbul Nossa Costa, 31 Aralık Kıbrıs Chamada Prestige olarak hayranlarına paylaştı.