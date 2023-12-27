Gülben Ergen yenilikleri takip ediyor

Kış sezonunda konserlerine devam eden Gülben Ergen dün akşam Ataköy’deki Nossa Costa’da sahne aldı. Çağımıza ayak uyduran Ergen sosyal medyada paylaştığı videoları Yapay Zeka (AI) yardımıyla hazırladığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Hem stüdyo hem de sahne çalışmalarıyla yoğun bir dönemden geçen Gülben Ergen dün akşam Ataköy’deki Nossa Costa’da sevenleriyle buluştu. Mekânın rezervasyonlarının günler öncesinden dolduğu gecede Gülben hem şarkılarıyla hem de neşesi ve enerjisiyle seyirciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Gülşah Saraçoğlu imzalı iki ayrı kıyafetle sahneye çıkan Gülben Ergen seyircisiyle sohbet etti.

Yapay Zeka (AI) ile üretilen şeylere bayıldığını söyleyen Gülben Ergen Instagram’da kendisinin de ‘reels’ videolarını Yapay Zeka ile hazırladığını ve bunların çok beğenildiğini anlattı.

Teknolojiyi ve yenilikleri elinden geldiğince takip ettiğini ve keyif aldığını da ekledi.