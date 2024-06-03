Gülben Ergen sezonu kapalı gişe kapattı

Pop müziğin sevilen ismi Gülben Ergen kış sezonunu kapalı gişe konser ile tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - Aylardır sahneden sahneye koşan Gülben Ergen kış sezonunu İstanbul 888 Private adlı mekanda verdiği konser ile kapattı. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gece için mekan tüm mecralarında ‘Sold Out’ duyurusu yaptı.

2 farklı kostüm giyen Gülben Ergen göz kamaştırdı. 888 Private yaz boyu açık olacak Bodrum şubesinde de Gülben Ergen’in düzenli olarak sahneye çıkacağının müjdesini verdi.