Gülben Ergen Günay'ı salladı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen önceki akşam İstanbul Günay’da sahne aldı…İSTANBUL ( İGFA) - Türk müziğinin önemli seslerinden Gülben Ergen, kulakların pasını silmeye devam ediyor.

İstanbul'un gözde mekanlarından Günay'da sahne alan ve Gülşah Saraçoğlu ile Tolga Çam imzalı iki ayrı kıyafet giyen Gülben Ergen kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı…