Gülben Ergen'e sahne övgüsü

Gülben Ergen, 23 Ağustos Salı akşamı Kuruçeşme Arena‘da bu yazın ilk büyük İstanbul konserini verecek. Gülben Ergen arka arkaya verdiği konser serisine hızla devam ederken önceki akşam da Bodrum Azka Otel ‘de unutulmaz bir konsere imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal medyasında konserlerinden hayranlarıyla paylaştığı kareleri paylaşan Gülben Ergen, “Sahnesi en eğlenceli şarkıcı sizsiniz yorumuna... Gülben, 'Sahne de ben ve ekip arkadaşlarım eğlenerek yapıyoruz işimizi sizde bize eşlik edince biz daha da coşuyoruz.” diye cevap verdi. Gülben Ergen, performansı ve enerjisiyle yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Gülben Ergen, Bodrum konserinde Raissa Venessa imzalı kıyafetiyle göz doldurdu. Konserleri için 7 ayrı modacıya 7 ayrı kostüm tasarlatan Gülben Ergen, içlerinden 2 tanesini 23 Ağustos Salı akşamı Kuruçeşme Arena‘da giyecek.

Her yıl geleneksel hale getirdiği yaz konserinde yine sahne tasarımı, ışık ve repertuvarıyla Gülben Ergen unutulmaz bir konser verecek olan sevilen sanatçı sahnedeki sürprizleriyle de yine çok konuşulacak.