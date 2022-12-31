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Gülben Ergen'den konser rekoru
MAGAZİN 31.12.2022, 08:30
Şarkıcı Gülben Ergen, unutulmaz bir konser turnesine çıkıyor.
İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiren, yeni yılı Kıbrıs'ta Chamada Prestige Hotel & Casino ‘da sevenleriyle karşılayacak olan Gülben Ergen 2022’yi verdiği 55 konserlik maratonun kapatıyor…
Yeni yılın ilk ayı stüdyo çalışmalarını tamamlamadığı yeni şarkısı ile müzik severlerle buluşacak Gülben Ergen 31 Aralık'ta Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show Yılbaşı Özel’in konukları arasında.
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|P
|1. Galatasaray
|15
|33
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|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
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|15
|16
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|14. Antalyaspor
|14
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|15
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|16. Hatayspor
|15
|15
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|16
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|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
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|O
|P
|1. Eyüpspor
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|2. Samsunspor
|18
|32
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|32
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|18
|31
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|18
|30
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|30
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|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Brentford
|17
|23
|10. Fulham
|16
|22
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. Everton
|16
|14
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Barcelona
|14
|37
|3. Atletico Madrid
|15
|27
|4. Real Sociedad
|14
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Rayo Vallecano
|15
|23
|8. Osasuna
|14
|23
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|15
|19
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|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Celta Vigo
|15
|13
|17. Espanyol
|14
|12
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4
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