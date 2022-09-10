Gülben Ergen Alaçatı'yı büyüledi

Gülben Ergen önceki akşam Çeşme Alaçatı’da yazın son konserini verdi

İZMİR (İGFA) - İzmir’in kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100. Yılına denk gelen sahnesinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını arka arkaya söyleyen Gülben Ergen ikinci yarısına sahne ’ye elinde Türk Bayrağı ile çıkarak söylediği İzmir Marşı’yla coşkuyu doruğa çıkardı.

Gecede iki ayrı Tolga Çam imzalı kıyafet giyen Gülben Ergen güzelliğiyle de kendisini izlemeye gelenleri büyüledi.