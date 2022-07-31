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Gülben'e Niğde'de yoğun ilgi!

MAGAZİN 31.07.2022, 10:41
Gülben'e Niğde'de yoğun ilgi!

Gülben Ergen arka arkaya verdiği konserler serisinde Niğde’nin Bor ilçesinde Bor Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu.NİĞDE (İGFA)-  Art arda verdiği konserler kadar sesi ve fiziğiyle büyüleyen ünlü sanatçı Gülben Ergen konserlerine Niğde'nin Bor ilçesinde devam etti.

Tanju Babacan imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Gülben Ergen‘in şarkılarına 20 binden fazla kişi eşlik etti.

Gülben Ergen ‘in Bor Stadyumunda yoğun ilgi gören konserinde Niğde Milletvekili Yavuz Ergün, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran’ da izleyenler arasında  yer aldı.

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