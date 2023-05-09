Gülben'den unutulmaz konser!

“En Güzel Misafir” şarkısının başarısıyla son günlerin en popüler ismi Gülben Ergen önceki akşam Mersin’de Halk Konseri verdi.MERSİN (İGFA)- Mersin'de Halk Meydanını dolduran 25 binden fazla Mersinli’ye dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla coşturan Gülben Ergen giydiği kot ceketli spor ayakkabılı kıyafeti, enerjisiyle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı.

Konserinde bir ara sahneden inerek dinleyicisinin arasına giren Gülben Ergen Mersinli hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.