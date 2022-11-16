Gülben'den 'mor' enerji

Lüleburgaz'da bir mekanın açılışında Bekir Gökmen imzalı mor kıyafetiyle göz dolduran Gülben Ergen, bolluk, bereketin simgesi 'mor' ile enerjisiyle hem göze, hem de şarkıları ile kulaklara hitap etti.İSTANBUL (İGFA) - Son günlerin en çok konser veren isimlerinin başında gelen Gülben Ergen önceki akşam Lüleburgaz’da yepyeni bir mekanın açılışını yaptı. Gülben Ergen, açılışta şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle de konuklardan tam not aldı.

Gülben Ergen’e günler öncesi rezervasyonu dolan gece için konuklar ayağı uğurlu Gülben yorumu yaptılar.

Gülben Ergen konserlerine tam gaz devam edeceğini 19 Kasım Cumartesi İstanbul Gazino Bahçeşehir’ de ardından önümüzdeki günlerde Türkiye'nin dört bir köşesini gideceğinin müjdesini verdi.