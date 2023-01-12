Gülben'den Gökhan Kunt'a büyük destek

Gülben Ergen, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise’a benzerliğiyle son günlerde adından sıkça söz ettiren Gökhan Kunt’u sahnesinde ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Gülben Ergen, yaptığı çalışmaları her zaman beğenerek dinlediğini dile getirerek, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da verdiği konserde Gökhan Kunt’u sahnesinde ağırladı.

Gülben Ergen ve Gökhan Kunt sahnede birlikte söyledikleri şarkılar ile izleyenleri adeta mest ettiler. Ergen, 'Gökhan çok başarılı bende her zaman yanındayım' diyerek konuyu Gökhan’ın, Tom Cruise'a benzerliğine lafı getirerek dinleyicilere de sordu. Gökhan, Tom Cruise'a benziyorsa oyunculukta yapması gerekir değil mi' diyerek dinleyicilerden onay aldı.

Gökhan Kunt, son şarkısı “Beklemeden”i de ilk kez müzikseverlere canlı söyleyerek bir kez daha büyük beğeni topladı.