Grand Model of Türkiye'de finalistler belli oldu

Grand Model of Türkiye yarı finali Duygu Yazıcı önderliğinde Dedeman İstanbul roofunda yer alan Efrouz Bosphorus’ta muhteşem bir törenle gerçekleşti. Yarı final elemelerinde 200 yarışmacı finalist olmak için podyuma çıkarken,jüri üyeleri 20 kadın 20 erkek yarışmacıyı seçmek için zorlu bir oylama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Grand Model of Turkiye yarı finalinde sanat moda ve basın camiasından oluşan jüriler oylarını kullandılar.

Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak ,Asil Çağıl, Muammer Kapucuoğlu, Emir Şenkül, Taner Ugan, Mehmet Karakıs, Şeyma Özen,Hakan Solaker, Serkan Çılgın, Melek Doğan, Mustafa Bozkurt, Banu Saadet, Ayla Kaymak, Aylin Aslan, Toygar Köse, Özgür Deniz Yılmazer, Burak Terzibaşoğlu, Orhan Alan, Zafer Sönmez, Emrah Kayıhan, Neslihan Hacıoğlu, Zeki Çelik oylarını kullanarak 20 kız ve 20 erkek seçerek finalistleri belirlediler.

Oylama sonucu finalist olmaya hak kazanan yarışmacılar Ekim ayında yapılacak olan finalde Grand Model olmak için yarışacaklar.