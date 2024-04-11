Göksel'den bayram sürprizi

Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Selami Şahin’e saygı niteliğinde hazırlanan "Selami Şahin Şarkıları 2" albümü, birbirinden iddialı sanatçılar eşliğinde dinleyicilerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Selami Şahin’in kariyerindeki hareketli şarkılardan biri olarak dikkat çeken "Boş Vere Boş Vere", Göksel’in kendine has sesi ve stiliyle bambaşka bir ruha bürünürken, bu yeni versiyonun düzenlemesi Sabi Saltiel imzası taşıdı.

Eşsiz sesi ve derin yorumuyla dinleyicileri büyüleyen sanatçı, her zamankinden daha güçlü ve etkileyici bir performans sergiliyor. Şarkı ise içinde barındırdığı dinamizm ve coşkuyla müzik listelerini sarsacak bir proje olarak öne çıktı.

Selami Şahin'in en önemli eserlerini popüler müzik dünyasıyla buluşturan ‘’Selami Şahin Şarkıları 2’’ albümü, Gökhan Türkmen, Can Ozan, KÖFN, Koray Avcı ve Göksel'in ardından Ceylan Ertem, Serkan Kaya, Linet, Ümit Yaşar ve Elif Buse Doğan gibi birbirinden güçlü 10 farklı sürpriz sanatçıyı bir araya getirdi.

Her hafta yeni bir şarkı ile müzikseverlerin beğenisine sunulan albümün müzik direktörlüğünü Lider Şahin üstlenirken projenin görsel dünyası Ethem Onur Bilgiç imzası taşıyor.