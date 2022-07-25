Gökhan Türkmen Ankaralıları coşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” ile buluşturuyor. Gökhan Türkmen konseri ile başlayan yaz konserleri panayır havasında geçiyor.

ANKARA (İGFA) - Çubuk’ta Hüseyin Turan ve Kent Orkestrası, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen konseri ile başlayan yaz konserleri panayır havasında geçiyor. 7’den 70’e Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği yaz konserleri ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaz aylarını müzikle dolu geçirmesi için yaz şenliklerini başlattı.

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’nin ilki 23 Temmuz’da Çubuk ilçesinde Hüseyin Turan ve Kent Orkestrası ile Altınpark’ta Gökhan Türkmen konseri ile başladı. Panayır havasında geçen, çocukların aileleriyle eğlendiği yaz şenliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ANKARA KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN DE BAŞKENTİ OLACAK

Başkentlileri kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmayı hedefleyen ABB, kentin dört bir tarafında bulunan açık ve kapalı alanlarda düzenleyeceği, ünlü sanatçıların katılacağı konser ve şenlik programlarına ekim ayı sonuna kadar ev sahipliği yapacak.

Çubuk Kadınlar Lokali önünde ve Altınpark’ta kurulan panayır alanında kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok oyunun hazırlandığı yaz şenliklerinin ilki ünlü sanatçılardan Hüseyin Turan ve Gökhan Türkmen’in konseri ile taçlandı.

GÖKHAN TÜRKMEN VE HÜSEYİN TURAN SEVENLERİYLE BULUŞTU

Ankara’da bu coşkuyu hissetmekten büyük mutluluk duyduğunu ve bu konserler sayesinde sevenleriyle kucaklaşacağını söyleyen Gökhan Türkmen, “Çok güzel bir kalabalık var, keyifli şarkılarımız var. Hep birlikte eğlenip beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Burada olmaktan mutluyuz” derken, Hüseyin Turan ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çubuk ilçesine ilk kez geliyorum. Vatandaşlardan büyük ilgi var konsere. Özellikle Ankara Büyükşehirin bu çalışmaları, etkinlikleri ve faaliyetleri konusunda iyi çalıştığını biliyorum. Pandemi sonrası insanların çok ihtiyacı vardı ve müzisyenler içinde bir ihtiyaçtı. Biz çok memnunuz Ankara Büyükşehir Belediyesi ile böyle çalışmaktan. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben Mansur Başkanı Beypazarı’ndan tanırım bu anlamda çok iyi bir başkan. Bu vesileyle sevgilerimi saygılarımı bildiriyorum kendisine.”

BAŞKENTLİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Yaz şenliklerine katılan 7’den 70’e vatandaşlar, ev sahibi Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Nur Koca: “Çok sevdiğimiz bir sanatçılar, konserlerine gelmek çok keyifli.”

-Ceyda Sultan Gül: “Çok heyecanlıyız. Güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımla hoş zaman geçiriyoruz.”

-Sabina Tagiyeva: “Öğrenci ve gençler için özellikle düzenlenen bu şenlik ve konserler bizi gerçekten mutlu ediyor.”

-Zekiye Apaydın: “Bu tarz etkinliklerin yapılmasından memnunuz. Kızlarımla eğlenme imkânı bulduk.”

-Nazik Yılmaz: “Bu yaz çok konser verilecek. Birçoğuna gitmeyi planlıyorum. Okul stresini bu konserlerle atma fırsatım oluyor.”

-Hacer Topal: “Gökhan Türkmen’i çok seviyorum. Ankara’ya geldiği için çok mutlu oldum. Bu etkinlikler sayesinde eğlenme fırsatı buluyoruz.”

-Faruk Mihmanoğlu: “Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik yaptığı için. Mutluyuz, eğleniyoruz. Hüseyin Turan’ı da çok seviyoruz.”

-Murat Demirbağ: “Hüseyin Turan’a şarkılarıyla bize eşlik ettiği için çok teşekkür ederim. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a da çok teşekkür ediyorum.”

-Abdullah Demir : “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Çubuk halkı olarak bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz.”