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Gökhan Taş 'Kapımı Çalma' dedi
MAGAZİN 01.05.2023, 09:14
Gökhan Taş müzik hayatındaki kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor.İSTANBUL (İGFA) - Gökhan Taş’ın ‘Kapımı Çalma’ adlı teklisi Müzikonair etiketiyle YouTube ve Tüm dijital platformlarda yayına girdi.
Sözü ve müziği Gökhan Taş’a ait olan şarkının Aranjörlüğünü Baran Karakoç, klibin yönetmenliğini ise Engin Asil yaptı.
Bu kez de slow eserle hayranlarının kaşrısına çıkan Gökhan Taş, sözleri ve müziği kendisine ait 100’den fazla şarkısı olan sanatçı, yaptığı çalışmalarla ses getirecek.
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