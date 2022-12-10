Gökhan Kunt 'Beklemeden' geliyor

Gökhan Kunt 'Beklemeden' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Sözü, müziği ve düzenlemesi Tüzzün imzalı “Beklemeden” isimli yeni teklisine çok güvenen Gökhan Kunt, Gülben Ergen, Ajda Pekkan gibi starların da desteğini alarak kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Klibini Ömer Can Duman çektiği Gökhan Kunt, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise’a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Ajda Pekkan, Gülben Ergen ve Nihat Odabaşı'nda genç sanatçıyı tam desteğiyle yeni şarkısını beğenilere sunan Kunt “Gülben Ergen ve Nihat Odabaşı'nın meslek hayatında ve dostluk adına da kendisi için çok önemli olduklarını söyledi.

Gökhan Kunt, ‘Çocukluk yıllarımdan beri müzik hayatımın en önemli parçası. Özellikle ortaokul ve lise dönemlerinde kurduğu müzik grubum ile liselerarası bir müzik yarışmasında birinciliklerim oldu. En mutlu olduğum yer sahne. Ancak çevrem Tom Cruise benzerliğimden dolayı oyunculukta da destekleri veriyor. Müzik eğitimi dışında oyunculuk eğitimi de aldım. İyi proje olursa oyunculukta da varım' dedi.