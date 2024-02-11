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Gökhan Keser'den Barış Manço vurgusu

MAGAZİN 11.02.2024, 09:49
Gökhan Keser'den Barış Manço vurgusu

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Gökhan Keser, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta Cemiyet by News’te sahne aldı. Keser, “En Kötü Günümüz Böyle Olsun” diyerek başladığı gecede sevenlerine coşkulu anlar yaşattı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Keser özellikle söylediği unutulmaz pop şarkılarıyla geceye damga vurdu.KIBRIS (İGFA) - Yeni şarkılarının yolda olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı Gökhan Keser, “Bana popüler kültürün değil pop müziğinin bekçisi diyebilirsiniz" diyerek söylerine şöyle devam etti; “Yenilik ve döneme ayak uydurmak her zaman güzeldir ama genel olarak bir kitle var ki, sadece popüler olanın peşinde. Bir şeyleri sürekli tüketerek yol alamayız. Herkes en iyi olduğu şeyi yapmaya devam etsin, ama ben popüler kültürün değil, pop müziğin bekçisi olmaya devam edeceğim. Ben Barış Manço’yu örnek alıyorum her zaman da alacağım üreten olacağım" dedi.

Yakında başrolünde yer aldığı Asırlık Aşk - Mahsusa isimli sinema filminin de vizyona gireceğini söyleyen Keser; “Geçmiş ve günümüzün harmanlandığı çok özel, keyifle hayat verdiğim büyük prodüksiyonu olan bir iş oldu.“ diyerek heyecanını dile getirdi.

Son olarak özel hayatına dair gelen sorulara ise samimi cevaplar vererek uzun zamandır kalbinin boş olduğunu söyleyen Keser “Aşk yok, iş var. Uzun zamandır özel biri yok hayatımda, sadece işime odaklanmış durumdayım. Zaten son şarkımda da söylediğim gibi ben hep “Yanlışlara Aşığım” diyerek; ‘umarım bir gün doğru kişiyle karşılaşırım’” dedi.

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