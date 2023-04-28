Gökhan Gökçay, Hollywood'da yükselişini sürdürüyor

Türk film yönetmeni Gökhan Gökçay, son zamanlarda aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiriyor. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Hollywood’a taşınan ve film projelerine orada devam eden Gökçay Avrupa film festivallerinden tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen Barcelona Kısa Film Festivali'nde "En İyi Savaş Filmi" kategorisinde ödül alan Gökhan Gökçay, bu hafta Kiez Berlin Film Festivali'nde de "En İyi yönetmen" ödülünü aldı.

Daha önce de Bosna Hersek’te yaşanan Srebrenitsa katliamı’nı konu alan “Ölü çiçekler” isimli filmi ile bir çok festivalden ödüller alarak ismini duyuran Gökhan Gökçay yeni ödüller ile sinema dünyasındaki başarısını bir kez daha kanıtladi.

Gökhan Gökçay, 2024 yılında vizyona girmesi planlanan "Dedemin Ruhu" adlı filmin çalışmalarını yürütmekle birlikte uluslararası alanda da başarılarını sürdürmektedir. Hollywood sinemasında da projeler üstlenen Gökçay, sinema endüstrisinde saygın bir konuma sahiptir.