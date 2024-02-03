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Giant Rooks “How Have You Been?”i Yayınladı
MAGAZİN 03.02.2024, 12:13
Giant Rooks, ikinci albümü “How Have You Been?”i yayınladı. İSTANBUL (İGFA) - “How Have You Been?,”akılda kalıcı pop müzik esintileri, grubun kendine has tarzı, bağımlılık yaratan melodileri ile rafine bir müzikal deneyim vaat ediyor.
Grubun solisti Frederik Rabe, grup olarak tekrardan üretim sürecine girmelerini, “Birlikte ne kadar çabuk çalışmaya başlayıp yeni şarkılar üretebildiğimize hepimiz son derece şaşırdık.” sözleriyle anlatıyor.
Toplam 46 dakika süren ve 14 şarkıdan oluşan “How Have You Been?,” grubun son yıllarda geçirdiği iniş ve çıkışlarla dolu döneminin bir özeti niteliği taşıyor.
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