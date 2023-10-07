Gençlik festivali dolu dolu geçecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümüne özel hazırladığı Gençlik Festivali tüm hızıyla sürüyor. Hafta sonu birbirinden özel grupların sahne alacağı festivale tüm Denizlililerin davetli olduğu ifade edildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümüne özel hazırladığı Gençlik Festivali tüm hızıyla sürüyor. Hafta sonu birbirinden özel grupların sahne alacağı festivalde bu akşam KYK Amfi Park’ta Barfly saat 19.00, Dış Güçler saat 20.30 ve Kafadenk ise saat 22.00’de sahneye çıkacak. 7 Ekim Cumartesi günü saat 20.30’da PAÜ Rektörlük önünde düzenlenecek konserde gençler Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden ve sevilen şarkıcı Aydanur ile sahne alacağı pop ve arabesk şarkıları konseri ile buluşacak. Festivalin 8 Ekim Pazar günü finalinde saat 20.30’da Ne Var Ki, saat 22.00’de ise sevilen grup Necati ve Saykolar sahne alacak.

“Sizlere moral olsun istedik”

Öte yandan Başkan Osman Zolan festival kapsamında dün akşam da gençleri yalnız bırakmadı. KYK Amfi Park’ta düzenlenen Homeless, Suça Sürüklenen Çocuk ve Eski Kafa müzik gruplarının sahne aldığı festivalde gençlerle birlikte olan Başkan Zolan gecede yaptığı konuşmada, Pamukkale Üniversitesi’ni kazanarak kente gelen öğrencilere moral vermek amacıyla böyle bir organizasyona imza attıklarını kaydetti. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıldönümünde gençlere özel bir festival hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti: “Gençlik Haftası şeklinde etkinliklerimize devam ediyoruz. Okulunuz açıldı, sizlere başarılar diliyorum. Sizi motive etmek, Denizli’ye yeni gelen gençlerimizi ailelerinden ayrıldığı için yaşadıkları üzüntüyü gidermek için güçlü bir etkinlik yapmak istedik. Hepinize iyi eğlenceler” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Başkan Zolan günün anısına sahne alan Eski Kafa müzik grubuna plaket verdi.