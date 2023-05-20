Gençlere 'Koç' gibi eğlence

Gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı Oğuzhan Koç'un şarkılarıyla coşkuyla kutladıİSTANBUL (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Oğuzhan Koç İstanbul ‘da konser verdi. Gençler, Oğuzhan Koç'un şarkılarıyla 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Meydanda toplanan binlerce müziksever, ellerindeki Türk bayraklarıyla adeta yerinde duramadı.