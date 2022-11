Gelinler İzmir'de kıyasıya yarıştı

IF Wedding Fashion İzmir – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında düzenlenen ve bu yıl teması “Modaverse” olarak belirlenen 13. Gelinlik Tasarım Yarışması’nda ödül kazanan isimler belli oldu. Birinciliği İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Enes Yolcu, ikinciliği Mersin Üniversitesi öğrencisi Arife Gedik, üçüncülüğü ise İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi İlayda Yaşın elde etti.İZMİR (İGFA) - IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ortaklığında İZFAŞ tarafından 16. kez düzenleniyor. Fuarizmir’de 25 Kasım’a kadar sürecek IF Wedding Fashion İzmir kapsamında, 13. kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması bu yıl da genç tasarımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu yıl “Modaverse” temasıyla düzenlenen yarışmaya, 19 ilden tasarımcılar 170 tasarım ile başvurdu. Anıl Bayraktar, Arife Gedik, Buse Sinem Tekin, Ceylin Hurcanlar, Defne Kacar, Dide Aksamaoğlu, Ecenur Erdoğan, Enes Yolcu, Gizem Mendi, Gülsüm Güneş, İlayda Yaşın, Nazmiye Gümüş, Oğuzhan Öndeyer, Sercan İzci ve Serkan Çınar, finale kalan 15 isim oldu. Tasarımcılar, yaklaşık iki ay boyunca İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi tasarımcıların atölyelerinde sektör profesyonellerinin mentörlüğünde dikim sürecini gerçekleştirdi.

Finalistlerin tasarımları, düzenlenen final defilesiyle görücüye çıktı. Final defilesi öncesinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, “Moda trendlerinin belirlendiği bu fuar, aynı zamanda sektöründe Avrupa’nın en büyük fuarı olma özelliğini taşıyor. Gelinlik Tasarım Yarışması da 13. kez düzenleniyor. Bu yarışma, sektöre genç tasarımcıların kazandırılması ve onların tasarımlarını İzmir’den dünyaya sunmaları anlamında çok önemli rol oynuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, fuarcılığın birçok sektöre nasıl katkılar sağlandığını bilerek hareket ediyor ve fuarcılık şirketimiz İZFAŞ ile oldukça kıymetli işlere imza atıyoruz. IF Wedding Fashion İzmir’in dışında Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarımızı da düzenliyoruz. Bu fuarlar hepsi birbirini tamamlıyor ve sektöre katkı sağlıyor” dedi.

Sektöre yeni tasarımcılar kazandırılıyor Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ve İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım ise 2010 yılından bu yana düzenlenen yarışma ile sektöre birçok yeni tasarımcının kazandırılmasının yanı sıra uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarmanın hedeflendiğini söyledi. IF Wedding Fashion İzmir’in yalnızca bir fuar değil yarışma ve defileleriyle de bir dünya markası haline geldiğini belirten başkanlar, fuarda tüm kurum ve kuruluşların güç birliğinin sektörün gelişmesine de büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

Tasarımlar final defilesinde sergilendi Genç yetenekler, Akif Örük’ün koreografisi ile Rönesans Ajans mankenlerinin yer aldığı final defilesinde, tasarımlarını hem jürinin beğenisine sundu hem de sektör profesyonellerine sunma şansı yakaladı. Tasarımcı Övge Yıldızhan Subaşı’nın başkanlığını yaptığı jüride; İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Belgin Görgün, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Biret Tavman, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Bulgun, Tasarımcı Erol Albayrak, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Tasarımcı – Akademisyen Fırat Neziroğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Can, Mambo Couture Firma Sahibi - Tasarımcı Maher Ghalayini, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Giyim Tasarımı Bölüm Başkanı Nesrin Önlü, Tasarımcı Niyazi Erdoğan, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, Moda Yazarı - Vitrin Tasarımcısı Ümit Temurçin, Seren Moda Firma Sahibi - Tasarımcı Yusuf Çamöz ve Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan yer aldı.

Final defilesi sonrasında, jürinin değerlendirmesiyle yarışmada dereceye girenler açıklandı. 13. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması’nda, birinciye önümüzdeki yıl düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir’de tasarımlarını podyumda sergileyebileceği defile yapma imkânı verilirken ilk üçe giren finalistlere toplam 45 bin TL değerinde ödül verildi. Birinciliği İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Enes Yolcu, ikinciliği Mersin Üniversitesi öğrencisi Arife Gedik, üçüncülüğü ise İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi İlayda Yaşın kazandı. Dereceye girenlerin ödüllerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ve MTK Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım verdi. Rönesans Ajans Başkanı Akif Örük’e de katkıları nedeniyle İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu tarafından plaket verildi.

İris çiçeğinden ilham aldı Gelinliği İris çiçeğinden ilham alarak tasarladığını belirten Enes Yolcu, “Bu çalışmada, ilham kaynağımı iris çiçeğinden aldım. İris çiçeği bilgeliğin, saflığın, inanç ve umudun simgesi olarak karşımıza çıkar. İris çiçeğini kendi benliğimde tekrar filizlendirerek, duygusal değişim ve dönüşümlerimle besleyerek gelinlik tasarımlarıma yansıttım” dedi.

En çok heyecanlandıran gelecek yılki performans defilesi oldu Yarışmada dereceye girmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Enes Yolcu, “Yarışmadaki tüm tasarımlar çok başarılıydı. Tüm süreç güzel ve heyecanlıydı. Bu başarı bu sektörde yer alabileceğimi, yapabileceklerimi bana gösterdi. İleride kendi markam için güzel şeyler ortaya çıkarabilmek adına özgüven verdi. En heyecanlandıran şey ise kazandığım birincilik ödülü ile önümüzdeki yıl bu podyumda kendi performans defilemi yapabilecek olmam. Tüm yarışma sürecinin ve performans defilesinin çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatı biz gençlere sağlayan, yeni tasarımların ortaya çıkması için destekleyen tüm kuruluşlar teşekkür ediyorum. Gelecek yıl da yine kendimi yansıtan bir temayla güzel bir performansa imza atmak istiyorum” diye konuştu.