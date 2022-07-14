Geleceğin sanatçıları yetişiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 11 branşta açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl 850 kişinin ücretsiz eğitim aldığı kurslar için kayıtlar bu yıl Eylül ayında alınmaya başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ücretsiz olan bu kurslarda geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz” dedi.

SAMSUN (İGFA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen kurslar ilgi görüyor. Piyano, Keman, Bağlama, Ud, Ney, Tasavvuf Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu, Tiyatro, Halk Dansları, Diksiyon ve Güzel Konuşma olmak üzere 11 branşta verilen kurslar her yıl yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. 2021-2022 eğitim döneminde 850 öğrenci yetenekli olduğu alanlarda eğitim alma imkanı yaşadı.

“HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Sosyal belediyeciliğe her yönüyle önem verdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyeciliğin en önemli ayağı sosyal belediyecilik. Biz bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma adına elimizi taşın altına koyuyoruz. Onlar yeteneklerini keşfedebilsin diye birçok branşta ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Bu konudaki geri dönüşlerde bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.

7 yaş üzeri tüm öğrencilerin eğitim alabileceği kurslar için 2022-2023 dönemi kayıtları 15 Eylül itibariyle alınmaya başlanacak.