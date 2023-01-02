Gece Yolcuları Marmaris'e kar yağdırdı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni yıl, ünlü pop rock grubu Gece Yolcuları konseri eşliğinde kar yağışıyla başladı.Ata SEVGİ - Ajans CANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi yılın son gününde yeni yıl coşkusunu Gece Yolcuları konseri ile taçlandırdı.

Atatürk Meydanı'nda toplanan yaklaşık 4 bin kişi, Gece Yolcuları Grubu’nun şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Gecenin sürprizi ise yeni yılın ilk dakikalarında yağdırılan yapay kar oldu.

Atatürk Meydanındaki programın ilk saatlerinde DJ Muzo, hareketli şarkılarla halkı coştururken, saat 22.30’u gösterirken sahneye ünlü Pop Rock Grubu Gece Yolcuları çıktı.

Alanı tamamen dolduran halk Gece Yolcuları’nın şarkılarıyla coşarken, söz alan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; “ Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmenin onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı ile birlikte bu ülkede çok güzel değişimler, gelişimler olacak” dedi.

Saatle 24'ü göstermeye saniyeler kala meydandaki vatandaşlar ve Gece Yolcuları grubu, hep bir ağızdan geri sayım yaparak, Marmaris 2023’ün ilk dakikalarına yapay yağdırılan kar yağışı ile girdi.

https://youtu.be/SFCC_MpR4oo