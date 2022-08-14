Gebze’de Haluk Levent rüzgarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaz Neşesi’ etkinlikleri aralıksız olarak sürüyor. Birbirinden ünlü sanatçıları Kocaelililerle buluşturan Büyükşehir etkinlikler kapsamında ünlü rockçı Haluk Levent’i ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Türk Rock Sanatçısı ve ‘Ahbap Derneği’ kurucusu Haluk Levent, Gebzeli sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Gebze Mevlana Kapalı Pazar yerinde sahne alan Haluk Levent, Gebze’yi adeta yıktı.



En sevilen parçalarını seslendiren Levent, seyircilerin arasına girerek şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.

Konserde şarkılarını seslendirirken sahneden inerek vatandaşların arasına katılan Haluk Levent, sahne önünde yer alan engelli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Konser alanında kendisini dinlemeye gelen binlerce kişi ile birlikte şarkılarını seslendiren Haluk Levent, Gebzelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde, Haluk Levent’e, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Vekili Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sevilen sanatçıları kent sakinleri ile buluşturmaya devam edeceklerine ve yaz neşesinin süreceğine vurgu yaptı.