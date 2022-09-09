Gazapizm, Kocaeli Balyanoz Koyu’nu salladı

Kocaeli Büyükşehir, son yılların en çok dinlenilen Rap parçalarına imza atan Gazapizm’i Darıca’da gençlerle buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Bu yıl Sefo, Ziynet Sali ve Yıldız Tilbe gibi pek çok tanınmış sanatçıyı Kocaeli’de hayranlarıyla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği konser etkinlikleriyle 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir, “Gazapizm” adıyla tanınan ünlü rapçi Anıl Murat Acar’ı Darıca’da sevenleriyle buluşturdu.

“HEYECANI YOK” ŞARKISI ORTALIĞI YIKTI

Rap dünyasında büyük bir tanınırlığa sahip olan Gazapizm’in Balyanoz Koyu’nda verdiği konsere gençler büyük ilgi gösterdi. Alkışlar ve yoğun sevgi seli altında sahneye çıkan Gazapizm, konsere “Heyecanı yok” şarkısıyla başladı. Şarkısını gençlerin coşkulu katılımıyla tamamlayan Gapazim, “Dünya bu”, “Sağı kolu kes” gibi birbirinden hareketli parçalarıyla adeta Balyanoz Koyu sahilini salladı. Popüler eserlerini binlerce müzikseverlerle tek bir ağızdan seslendiren Gazapizm, coşkulu bir konserin gerçekleşmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sanatçıya çiçek takdim etmek üzere sahneye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, gençlerin heyecanına ortak oldu.

Gazapizm ve ekibini kutlayan Uysal, gençlere yeni konserlerin müjdesini verirken, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ise Gazapizm’e Darıca’nın simgesi olan Gönül Birliği Kapısı maketi hediye etti.