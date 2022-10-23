Gazapizm İzmir'de hat-trick yaptı

Rap müziğin başarılı ismi Gazapizm, İstanbul’da başladığı büyük projesinin finalini +1 Sunar: Gazapizm Senfoni İzmir 2022'yle memleketi İzmir’de yaptı. Üçüncü konserde de kural bozulmadı, biletler konserden saatler önce tükendi. Gazapizm üçte üç yaptı!İZMİR (İGFA) - Gazapizm hayranları İzmir Arena’da, gerçekleşen konsere saatler öncesinden gelerek kapıda kuyruklar oluşturdu.

10 binin üzerinde müzikseverin izlediği son konser Gazapizm’in “Bugün burada bir hayalim daha gerçekleşiyor. Siz gerçekleştiriyorsunuz. Kendi mahallemizdeyiz. Hoşgeldin İzmir!” sözleriyle başladı.

Toplam 100 kişiden oluşan orkestra ve koroyla yine görkemli bir konsere imza atan Gazapizm, beyaz trençkotu ve takım elbisesi içinde çok şıktı.

Gazapizm'in sevilen şarkılarını Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdiği konserde rap ve klasik müzik aynı sahnede buluştu. Bu dev ekibe Argo Orkestra da eşlik etti. BKM organizasyonuyla gerçekleşen konserin finalinde büyük bir alkışla sahneye geri çağırılan Gazapizm Unutulacak Dünler, Dünya Bu ve Pisliğin Üstüne Basmışlar şarkılarıyla bis yaptı.