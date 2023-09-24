GastroANTEP'te Alişan coşkusu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde şarkıcı Alişan, sevenleriyle bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren 5’nci GastroANTEP sona yaklaşırken yoğun kalabalığıyla ilgi görmeye devam ediyor. Gazi şehirliler Alişan’ın Festival Park’ta söylediği türkülere ve oyun havalarına eşlik ederek keyifli vakit geçirdi.

GastroANTEP festivali kapsamında vermiş olduğu konserde mutluluğunu dile getiren Alişan, dinleyicilere teşekkür etti.

İkimize Birden, Esmerin Adı Oya, Hele Bi gibi şarkılarını sevenlerinin eşliğinde söyleyen Alişan bir çok oyun havasıyla festivale kattı.

Son gününe kadar zengin içeriğiyle devam eden GastroANTEP Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında 23 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’da Festival Park’ta şarkıcı Murat Dalkılıç sahne alacak.