Gamzeli güzel korku filminde oynayacak

Türk Sineması’nın yeni gamzeli güzeli İlkay Bayırdar, korku ve gerilim türü yeni sinema filmi için kolları sıvadı. İlk kez bir korku filminde yer alacak olan Bayırdar,rolünün hakkını vereceğini söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Polonya’da üniversite Eğitimini tamamlayarak 2 yıl önce Türkiye’ye kesin dönüş yapan İlkay Bayırdar, film yapımcısı Murat Avcı’nın teşvikiyle Azerbaycan ve Türk ortak sinema filmiyle kamera karşısına geçmişti.

Başarılı oyunculuğu ve muhteşem güzelliğiyle göz kamaştıran Bayırdar, önümüzdeki günlerde çekilecek korku filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

En büyük isteğinin dizilerde yer almak olduğunu dile getiren İlkay Bayırdar, dünyaca ünlü manejar Don Keryy ile temas halinde olduğunu belirterek, "Yakında onunla çalışmaya başlayacağız. Tek amacım ülkemi dünya çapında temsil etmek. Bunu da başaracağım. Fransa’da çekilecek olan ve dünyaca ünlü oyuncuların yer alacağı sinema filmi için görüşme halindeyim. İnşallah hayata geçireceğim projelerimle 2023’e damga vuracağım" diye konuştu.