Galada 'Cem Karaca' sürprizi

İsmail Hacıoğlu’nun başrolde olduğu, 26 Ocak Cuma günü vizyona girecek “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminin galası Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gecede “Cem Karaca” sürprizi yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Fikri Harika Prodüksiyon (Özgür Tari) ve Aytaç Medya (Aytaç Ağdağ) ortak yapımcılığında çekilen, 26 Ocak Cuma vizyona girecek “Cem Karaca’nın Gözyaşları” galası AKM’de yapıldı. Film bitiminde ise izleyicileri şaşırtan, sevindiren ve duygusal anlar yaşatan büyük bir sürpriz gerçekleşti.



Müzik Direktörü Cem Öğet'in yönettiği 40 kişilik orkestra sahnede yerini aldıktan sonra, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ile İsmail Hacıoğlu “Tamirci Çırağı” şarkısını seslendirmeye başladı. Ardından aramızdan 20 yıl önce ayrılan efsanevi sanatçı Cem Karaca’nın hologramı sahnede belirdi ve alkışlar eşliğinde karşılıklı düet yaptılar. Bu çok özel anlarda izleyiciler hem şarkıya eşlik etti hem de gözyaşlarını tutamadı. Şarkı bitiminde İsmail Hacıoğlu ve Emrah Karaca dakikalarca ayakta alkışlandı.



Nuri Bilge Ceylan, İlker Başbuğ, Haluk Levent, Kerem Cem, Ebru Şahin, Gözde Duru, İrem Helvacıoğlu, İzzet Öz, Nejat Yavaşoğılları, Cahit Berkay gibi birbirinden değerli isimlerin katıldığı gecede ayrıca filmde kullanılan, İsmail Hacıoğlu’nun giydiği Cem Karaca kostümleri de sergilendi.

Danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın yaptığı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık, Gayet Güzel Filmler ve Yüksel Aksu’nun kaleme aldı. Müzik direktörlüğünü Cem Öget’in yaptığı filmin yönetmen koltuğu ise sektörde etkileyici projelere imza atan Yüksel Aksu’ya emanet.